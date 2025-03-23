Тарасова оценила турнир «Русский вызов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что программы на турнире «Русский вызов» в этом году были интереснее прошлогодних. Ее слова приводит ТАСС.
«Я бы отметила сегодня всех. Мне кажется, что постановки были интереснее, чем в прошлом году. Мы увидели много человеческих историй», — заявила Тарасова.
Победителем соревнований стал Марк Кондратюк. Его результат — 29,38 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, получив 29,24 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (28,27).
Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова показала результат 26,79 балла, чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова — 25,87 балла, а Александра Трусова (Игнатова) в паре с мужем Макаром получили 24,89 балла. Во время этого турнира фигуристка объявила о беременности.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Ранее Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов.