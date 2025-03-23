Тарасова оценила турнир «Русский вызов»

Тарасова считает, что программы на «Русском вызове» были лучше прошлогодних

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что программы на турнире «Русский вызов» в этом году были интереснее прошлогодних. Ее слова приводит ТАСС.

«Я бы отметила сегодня всех. Мне кажется, что постановки были интереснее, чем в прошлом году. Мы увидели много человеческих историй», — заявила Тарасова.

Победителем соревнований стал Марк Кондратюк. Его результат — 29,38 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, получив 29,24 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (28,27).

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова показала результат 26,79 балла, чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова — 25,87 балла, а Александра Трусова (Игнатова) в паре с мужем Макаром получили 24,89 балла. Во время этого турнира фигуристка объявила о беременности.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов.