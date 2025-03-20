Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Газете.Ru» заявила, что выборы нового главы Международного олимпийского комитета (МОК) могут поспособствовать полноценной реинтеграции российского спорта на международный уровень.

По ее словам, уже выросло большое число российских спортсменов, которые ни разу не выступали на турнирах под флагом своей страны.

«То, что с нами сделали, это страшно. Это страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает. Когда это закончится? Хотелось бы, чтобы как можно скорее», — заявила Тарасова.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже.

Ранее Татьяна Тарасова предостерегла от радости переизбрания Шамиля Тарпищева членом МОК.