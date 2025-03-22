Трусова объявила о беременности

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (в девичестве Трусова) и ее супруг Макар Игнатов объявили о беременности фигуристки на турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает РИА Новости.

На турнире Трусова с мужем выступили в парном разряде.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа 2024 года.

13 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. 15-го числа появилась информация, что фигуристка находится на третьем месяце беременности. Однако сама спортсменка на этот счет не высказывалась.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова кардинально сменила имидж.