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Спорт

Последний турнир сезона в фигурном катании: Туктамышева и Щербакова на льду. LIVE

Фигурное катание. Русский вызов — 2025. ОНЛАЙН
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Алексей Даничев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге проходит турнир показательных номеров по фигурному катанию «Русский вызов — 2025». Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию соревнования.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:50

Первой на льду в конкурсной программе выступает Ксения Синицына.

16:45

Шкала оценок на ваших экранах:

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16:40

Правила оценок сегодня выглядят так:

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16:30

Открывает шоу с внеконкурсным выступлением двукратная чемпионка мира Евгения Медведева!

16:20

В жюри турнира представлены глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, заслуженный тренер России Тамара Москвина, чемпионка мира Евгения Медведева, главный тренер сборной России Елена Чайковская, балетмейстер Борис Эйфман, актер Сергей Бурунов, гимнастка Евгения Канаева, балерина Светлана Захарова и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

16:05

Добрый день, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию трансляцию турнира по фигурному катанию «Русский вызов — 2025»!

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