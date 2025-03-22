Последний турнир сезона в фигурном катании: Туктамышева и Щербакова на льду. LIVE

В жюри турнира представлены глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, заслуженный тренер России Тамара Москвина, чемпионка мира Евгения Медведева, главный тренер сборной России Елена Чайковская, балетмейстер Борис Эйфман, актер Сергей Бурунов, гимнастка Евгения Канаева, балерина Светлана Захарова и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
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Фигурное катание. Русский вызов — 2025. ОНЛАЙН
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Алексей Даничев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге проходит турнир показательных номеров по фигурному катанию «Русский вызов — 2025». Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию соревнования.
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16:20
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