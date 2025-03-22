Отстраненный за допинг российский хоккеист обратился к болельщикам

Нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев в своих соцсетях обратился к болельщикам армейцев после отстранения за нарушение антидопинговых правил.

«С чистой совестью заявляю — я осознанно не принимал препараты, которые могут содержать допинг. Я всегда был командным игроком и никогда бы не подставил таким образом ребят, клуб и наших болельщиков», — заявил Каменев.

Также он отметил, что долго не мог поверить в случившееся и выразил готовность защитить свою честь. Также Каменеву запрещено комментировать ход разбирательства по наставлению юристов.

О том, что допинг-тест Каменева дал положительный результат, стало известно 15 марта. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что не верит в то, что Каменев принимал допинг.