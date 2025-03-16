В пробе игрока ЦСКА обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня», передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

В пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.