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В пробе игрока ЦСКА обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

В пробе хоккеиста ЦСКА Каменева обнаружен мельдоний
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест 27 февраля после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня», передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

В пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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