Трехкратный обладатель Кубка Стэнли не верит, что игрок ЦСКА мог принимать допинг

Экс-хоккеист Федоров не верит, что игрок ЦСКА Каменев мог принимать допинг

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров заявил, что не верит в то, что хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев мог принимать допинг, передает ТАСС.

«Это какая-то несусветица. Зная Влада лично, я не могу поверить, что он мог пойти на такое. Думаю, нужно приложить усилия, чтобы помочь Владу доказать, что это была случайность с большой буквы», — сказал Федоров.

О том, что допинг-тест Каменева дал положительный результат, стало известно 15 марта. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Ранее стало известно, когда могут быть изменения в допинг-деле Каменева.