Новую главу МОК назвали загадочной фигурой

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что новый руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри должна будет налаживать отношения с нашим спортом.

По его словам, Ковентри обладает большим опытом управленческой работы и сможет справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят.

«Кристи Ковентри для меня является немного загадочной фигурой. Она, как и все кандидаты на пост главы МОК, прошла огромную школу и получила большой опыт работы. С ней можно работать и налаживать контакты, она бывшая спортсменка, прошла большой путь в Международном олимпийском комитете и знакома с его спецификой, большой спортивный политик. Конечно, с такой большой страной, как наша, она будет вынуждена налаживать отношения», — заявил Колобков.

20 марта Кристи Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее ФИФА начала процесс по возвращению России.