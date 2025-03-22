Международная федерация футбола (ФИФА) начала процесс по возвращению России в международный футбол. Об этом сообщает журналист Науэль Ланзон в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что президент Джанни Инфантино «начал операцию по возвращению россиян в мировой футбол». На недавнем заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) он заявил, что все страны в мире должны играть. Отмечается, что в скором времени он может начать давление на европейские ассоциации, чтобы они изменили свою позицию по возвращению сборной России и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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