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Стали известны результаты турнира «Русский вызов»

Фигурист Кондратюк стал победителем турнира «Русский вызов»
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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов», который прошел в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

Его результат — 29,38 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, получив 29,24 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (28,27).

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова показала результат 26,79 балла, чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова — 25,87 балла, а Александра Трусова (Игнатова) в паре с мужем Макаром получили 24,89 балла. Во время этого турнира фигуристка объявила о беременности.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о страдающем поколении российских спортсменов.

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