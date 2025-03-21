«Под флагом в полном составе»: Дегтярев о допуске России на Олимпиаду-2028

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в комментарии телеканалу «Россия 24» выразил уверенность, что сборная России отправится на летние Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе в полном составе и с использованием национальных флага и гимна.

«К Лос-Анджелесу мы готовимся уже сегодня. У нас утверждена программа. И мы, я уверен, в США, в Лос-Анджелесе в 2028 году будем под национальным флагом в полном составе. По крайней мере, мы все для этого сделаем», — сообщил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее российские волейболисты выиграли международный турнир впервые с 2022 года.