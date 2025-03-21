Российские волейболисты выиграли международный турнир впервые с 2022 года

Волейболисты московского «Динамо» выиграли международный турнир в Дубае, одолев в финале соревнования итальянский клуб «Гроттаццолино».

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:20, 25:21).

Все команды на турнире выступали под специальными спонсорскими названиями. Кроме «Динамо» в соревнованиях также приняла участие новокуйбышевская «Нова», но она не смогла пробиться в плей-офф.

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации волейбола (FIVB) отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции. Международный турнир в Дубае стал для российских команд первым с момента отстранения в 2022 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек. 25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее в Италии назвали безумием санкции против российских спортсменов.