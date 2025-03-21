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Олимпийский чемпион: Юлия Ефимова сможет побороться за медали чемпионата мира

Пловец Рылов заявил, что Ефимова сможет претендовать на медали чемпионата мира
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов поделился в интервью «Газете.Ru» мнением о том, что трехкратная призерка Игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова сможет снова попасть в сборную России и принять участие в чемпионате мира — 2025.

Ранее 32-летняя Ефимова не смогла выйти в финалы личных дистанций на чемпионате мира на короткой воде — 2024 и призналась, что ей было тяжело соревноваться после двух лет без тренировок.

«Честно, я думаю, что Юлия еще сможет попасть в сборную, — сказал Рылов. — Также я считаю, что при хорошей подготовке и хороших физических кондициях она сможет побороться за медали на чемпионате мира. Но это все, конечно, зависит от множества факторов. Тут остается только надеяться на лучшее».

Также Рылов предположил, кто еще из более опытных спортсменов сборной может завоевать медали на чемпионате мира — 2025.

»Климент Колесников точно может побороться за призы. Андрей Минаков, Влад Гринев и Иван Гирев тоже имеют шансы», — сказал олимпийский чемпион.

Ранее Рылов согласился получить нейтральный статус и вернуться в сборную России.

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