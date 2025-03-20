«Удивил Женя Секси»: Рылов — о дружбе с американцем, отборе на ЧМ и шоу «Титаны»

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов рассказал в интервью «Газете.Ru», что желает вернуться на международную арену и активно готовится к отбору на чемпионат мира — 2025, раскрыл, что до сих пор хорошо общается со своим главным конкурентом из США — пятикратным чемпионом Игр Райаном Мерфи, а также объяснил, почему на шоу «Титаны» его больше всего поразил блогер Женя Секси.

«Больше всего в «Титанах» удивил Женя Секси»

— Вы приняли участие в самом сложном спортивном шоу России — «Титаны» на ТНТ. Как ваша спортивная подготовка пловца помогала вам в испытаниях?

— В целом моя спортивная подготовка помогла мне в функциональных тренировках — неплохая физическая форма была. Преимущество у меня было явно в функциональности, но испытания были в основном не на функциональные или физические моменты.

— Не пугали ли вас сложные испытания перед началом съемок?

— Нет, меня это не особо пугало. Мне в принципе было интересно, какие испытания будут, что мы будем проходить.

— С какими участниками вы больше всего подружились, а с кем больше конкурировали?

— В принципе я со всеми более-менее нормально общался и со всеми конкурировал. В целом не было никаких плохих отношений, так что я доволен, что познакомился и пообщался с новыми людьми.

— Что стало для вас самым сложным в физическом плане? А что — главным психологическим препятствием?

— В физическом плане для меня самым сложным было испытание с висом на кольцах. Я не умею правильно заматываться, пытался несколько раз за 5–6 минут, но так и не получилось. В психологическом плане особо страшно не было. Скорее, было просто непонимание, что нужно делать на некоторых испытаниях.

— В «Титанах» иногда наблюдается не самая честная борьба: одни участники могут сговориться против других. Похоже ли это на конкуренцию в большом спорте?

— В «Титанах» это больше шоу, нежели основательное спортивное мероприятие. Люди подстраивались под ситуацию, и это в принципе нормально. Я не скажу, что меня это сильно удивило. Конкуренция есть в любом виде спорта, но все же это не совсем спорт.

— Какие звезды шоу-бизнеса удивили вас на проекте?

— Я, честно говоря, не особо помню звезд шоу-бизнеса. Но, наверное, больше всего удивил Женя Секси (блогер Евгений Ушаков. — «Газета.Ru»). Я до этого его не знал, но он пришел, проявил себя — молодец.

— Какие испытания в «Титанах» показались вам самыми интересными?

— Больше всего мне понравилось напрыгивание. Второе испытание тоже было интересным, но я к нему не был готов.

— Приз за победу в «Титанах» — 10 млн рублей — был самыми большими призовыми, за которые вы боролись в карьере?

— Приз был большой, но в целом за свою карьеру я получал и больше. Наверное, не за одно шоу, а за какие-то промежутки времени. Меня больше мотивировало победить людей и испытать себя в этих испытаниях, нежели сумма.

«Хорошо общаюсь с Мерфи»

— Светлана Журова предположила, что в ближайшем будущем санкции с российского спорта снимут, так как уже активно обсуждается урегулирование ситуации на Украине. Как вы думаете, Россию скоро вернут на соревнования под своим флагом и гимном?

— Честно, не знаю, как это будет происходить. Все неоднозначно и необъективно. Ситуация может поменяться в любую сторону. Нам могут сказать, что все хорошо, а потом передумать — такое уже было не раз.

— Готовы ли вы вернуться на международную арену?

— Наверное, да, я хочу вернуться, но посмотрим, получится или нет.

— На ваш взгляд, изменилось ли отношение к российским спортсменам за рубежом после такого долгого отсутствия? Россияне ведь даже в нейтральном статусе не выступали до декабря 2024 года.

— Честно, я не знаю, насколько изменилось. Я давно не был за границей, чтобы судить. Общался только с Райаном Мерфи — американским пловцом, моим основным конкурентом. У него ко мне отношение не изменилось, мы с ним нормально, хорошо общаемся.

— Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников сказал, что вы можете получить нейтральный статус и отобраться на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре. Вы уже начали заниматься получением допуска? Если да, то как успехи?

— Пока не начал, сейчас занимаюсь подготовкой и тренировками. Были сложности, я болел, сидел на антибиотиках, мне надо было восстановиться. Сейчас сосредоточен на подготовке к чемпионату России.

— Как оцените свою форму на данный момент?

— На данный момент она чуть ниже средней.

— Сальников отметил, что попасть в сборную можно будет только по спортивному принципу — даже таким опытным и титулованным спортсменам, как вы. На ваш взгляд, насколько сейчас серьезная конкуренция внутри команды за попадание на чемпионат мира?

— Да, на самом деле я буду отбираться так же, как и обычно. Это спортивный принцип, это борьба с другими ребятами. Мне сложно сказать, насколько мне будет тяжело. Я надеюсь, что я быстро наберу свою лучшую форму.

Если у меня будет лучшая форма, то на основной дистанции 200 метров на спине для меня не будет проблемой отобраться.

Но жизнь покажет, как оно будет и как я буду выступать на чемпионате России. На 100 метров на спине уже будет противоположная ситуация и большая конкуренция: там явно уровень вырос.

— Пловец Климент Колесников говорил, что планирует выступать на Олимпиаде-2028. У вас уже есть такие планы?

— Я рад за Климента. Мои планы пока сложные, я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России, чтобы отобраться на чемпионат мира.

«Надеюсь, что Чикунова сможет повторить свои рекорды на международной арене»

— Вы отмечали, что сборная России по плаванию изрядно обновилась. Кого из молодых спортсменов вы могли бы выделить и назвать будущей мировой звездой?

— Хочу выделить, что у нас очень хорошо подтянулись Мирон Лифенцев и Егор Корнев. Это два основных парня из новых, которые показывают отличные результаты, прогрессируют и продолжают развиваться. Я надеюсь, что они на международных стартах будут проявлять себя только лучше и лучше, но посмотрим, как это будет.

В целом у нас значительно обновился состав девочек, и появляются новые ребята в других видах программы, но они, наверное, пока только начинают бороться с сильнейшими пловцами России на своих дистанциях.

— Кто из молодых пловцов имеет шансы выиграть Олимпийские игры, на ваш взгляд?

— Пока это оценить достаточно тяжело, потому что до Олимпиады надо еще дожить. У нас непосредственно еще три года, чтобы как-то об этом говорить.

— Как оцените перспективы Евгении Чикуновой на международных турнирах?

— Я не знаю, как оценить, думаю, это надо смотреть непосредственно на стартах. Она выступала под влиянием болезни на чемпионате мира по короткой воде и заняла второе место на 200 метров. Так что, на мой взгляд, это отличный результат, учитывая, что человек заболел перед чемпионатом России и болел после него. Это шикарно, принимая во внимание, какие у нее были проблемы.

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— Чикунова превосходила мировые рекорды на внутрироссийских соревнованиях. На ваш взгляд, сможет ли она повторить эти достижения на международной арене?

— Я не знаю, сможет ли она повторить, но надеюсь, что да. В целом спорт — это такая непредсказуемая вещь, когда подготовка вроде бы идет своим чередом, но какой-то психологический аспект или заболевание могут изменить ситуацию в корне.

— Что вы думаете по поводу международных перспектив Мирона Лифинцева, который установил несколько юношеских мировых рекордов?

— У Мирона есть все шансы, ему надо дальше тренироваться, развиваться и набирать, конечно, опыт, потому что в следующие разы психологически будет только тяжелее. Плюс я надеюсь, что у Мирона будет все хорошо и не будет никаких заболеваний или травм, потому что без этого тоже не бывает. Некоторые ребята моего поколения заканчивали карьеру из-за травм плеча, так что это очень важный фактор.

«Ефимова еще сможет попасть в сборную России»

— Кто из более опытных спортсменов сборной мог бы завоевать медали на чемпионате мира – 2025?

— Климент Колесников точно может побороться за призы. Если Юлия Ефимова наберет форму, то и она может. Андрей Минаков, Влад Гринев и Иван Гирев тоже имеют шансы.

— Юлия Ефимова приняла участие в чемпионате мира на короткой воде и призналась, что ей было тяжело: сказались два года без тренировок и три года без международных стартов. Как вы думаете, Юлия еще сможет попасть в сборную России и принести ей медали?

— Честно, я думаю, что Юлия еще сможет попасть в сборную. Также я считаю, что при хорошей подготовке и хороших физических кондициях она сможет побороться за медали. Но это все, конечно, зависит от множества факторов. Тут остается только надеяться на лучшее, как говорится.

— Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина завела свой Youtube-канал и берет интервью у известных людей из мира спорта. Планируете ли вы развиваться в медийной сфере? Вы ведь тоже один из самых успешных спортсменов России.

— Я несколько раз пытался вести соцсети, но мне это дается тяжело. Не совсем понимаю, что хочу выкладывать и как себя позиционировать в медийном пространстве. Пока что я больше сосредоточен на спорте.

Я достаточно, да, успешный спортсмен из России, который в 2020–2021 годах выступил, показал одно из лучших выступлений в истории, но, наверное, все-таки не умею себя так рекламировать в соцсетях.