Чемпион Токио Рылов согласился получить нейтральный статус и вернуться в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов рассказал в интервью «Газете.Ru», что желает вернуться на международную арену и готов получить ради этого нейтральный статус.

«Готов ли вернуться на международную арену? Наверное, да, я хочу вернуться, но посмотрим, получится или нет», — сказал Рылов.

Пловец признался, что еще не приступил к оформлению нейтрального статуса. В данный момент олимпийский чемпион готовится к чемпионату России, который станет отборочным турниром на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре.

«Пока не начал заниматься получением допуска — сейчас занимаюсь подготовкой и тренировками. Были сложности, я болел, сидел на антибиотиках, мне надо было восстановиться. Я сосредоточен на подготовке к чемпионату России», — отметил Рылов.

Пловец оценил свою текущую форму как «чуть ниже средней». Тем не менее чемпион выразил уверенность в том, что у него будут шансы попасть в сборную России, несмотря на конкуренцию со стороны юного поколения.

«Если у меня будет лучшая форма, то на основной дистанции 200 метров на спине для меня не будет проблемой отобраться. На 100 метров на спине уже будет противоположная ситуация и большая конкуренция: там явно уровень вырос», — сказал Рылов.

Российские пловцы не выступали на международной арене три года — с декабря 2021-го по декабрь 2024-го, пока их не допустили в нейтральном статусе на чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Там россияне завоевали 10 медалей, среди которых — шесть золотых.

Рылов не принимал участие в том турнире, но теперь готов вернуться.

Ранее Рылов признался, что дружит со своим главным соперником из США.