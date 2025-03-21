Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион Токио Рылов согласился получить нейтральный статус и вернуться в сборную России

Пловец Рылов заявил, что готов выступать в нейтральном статусе за сборную России
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов рассказал в интервью «Газете.Ru», что желает вернуться на международную арену и готов получить ради этого нейтральный статус.

«Готов ли вернуться на международную арену? Наверное, да, я хочу вернуться, но посмотрим, получится или нет», — сказал Рылов.

Пловец признался, что еще не приступил к оформлению нейтрального статуса. В данный момент олимпийский чемпион готовится к чемпионату России, который станет отборочным турниром на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре.

«Пока не начал заниматься получением допуска — сейчас занимаюсь подготовкой и тренировками. Были сложности, я болел, сидел на антибиотиках, мне надо было восстановиться. Я сосредоточен на подготовке к чемпионату России», — отметил Рылов.

Пловец оценил свою текущую форму как «чуть ниже средней». Тем не менее чемпион выразил уверенность в том, что у него будут шансы попасть в сборную России, несмотря на конкуренцию со стороны юного поколения.

«Если у меня будет лучшая форма, то на основной дистанции 200 метров на спине для меня не будет проблемой отобраться. На 100 метров на спине уже будет противоположная ситуация и большая конкуренция: там явно уровень вырос», — сказал Рылов.

Российские пловцы не выступали на международной арене три года — с декабря 2021-го по декабрь 2024-го, пока их не допустили в нейтральном статусе на чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Там россияне завоевали 10 медалей, среди которых — шесть золотых.

Рылов не принимал участие в том турнире, но теперь готов вернуться.

Ранее Рылов признался, что дружит со своим главным соперником из США.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами