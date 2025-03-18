Стало известно, когда могут быть изменения в допинг-деле игрока ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, почетный президент и член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Борис Михайлов рассказал, когда стоит ждать изменений в допинг-деле игрока московской команды Владислава Каменева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«По порядку проведения всей этой процедуры, пока не будет вскрыта допинг‑проба «Б», ничего нового в деле Каменева не появится», — заявил он.

О том, что допинг-тест Каменева дал положительный результат, стало известно 15 марта. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Каменев в своей карьере успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2020/2021 вернулся в КХЛ, играл в СКА. В начале сезона хоккеист 2021/22 был обменян в «Сибирь», но не провел ни одного матча за новую команду, был отчислен и перешел в ЦСКА, в составе которого 30 апреля 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф 2022 года.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал допустившего мельдоний у Каменева доктора безмозглым.