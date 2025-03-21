Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 888-ю шайбу

Овечкин в матче с «Филадельфией» сократил отставание от Гретцки до шести голов

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Об этом пишет RT.

В четверг, 20 марта, в американской столице состоялся матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу первой команды.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре удара в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

До этого чемпион Олимпийских игр 2018 года по хоккею Илья Ковальчук заявил, что хотел бы полететь в США и собственными глазами увидеть, как Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки по числу забитых голов. По словам спортсмена, он организует соответствующую поездку, если у нападающего «Вашингтон Кэпиталз» будет «что-то намечаться» в апреле текущего года.

Ранее жена Овечкина высказалась о погоне хоккеиста за рекордом Гретцки.