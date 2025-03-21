«Такое пропускать нельзя!» Чемпион ОИ полетит в Америку, чтобы увидеть рекорд Овечкина

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что хочет полететь в США, чтобы своими глазами увидеть, как российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин превзойдет достижение канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Полечу ли я в США на матчи Овечкина? Ну, конечно. Такое событие! Никто не верил, что это случится в нынешнем году. Но не будем забегать вперед. Если в апреле станет что‑то намечаться, то я с удовольствием прилечу», — заявил Ковальчук.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее 20-летний российский хоккеист повторил достижение Сидни Кросби и Ковальчука.