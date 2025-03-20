Жена Овечкина о погоне за рекордом: муж чувствует давление, но старается этого не показывать

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия предположила, что ее муж испытывает давление из-за погони за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, он чувствует давление — просто старается это не показывать. Что касается меня и всех, кто рядом, естественно, мы все хотим, чтобы это случилось как можно скорее», — сказала Анастасия.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее канадский тренер назвал Овечкина особенным.