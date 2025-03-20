Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенду «Динамо» задержали за мастурбацию в центре Москвы

Mash: рекордсмена «Динамо» Дорофеева задержали за мастурбацию в центре Москвы
close
VK

Бывший хоккеист московского «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан за мастурбацию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел у главного здания Российской государственной детской библиотеки. Прохожая заметила, что Дорофеев в процессе следил за двумя женщинами среднего возраста. Экс-хоккеист не смог ответить на вопрос, зачем он это делал, лишь уточнив, что он безработный.

56-летний Дорофеев завершил карьеру в 2001 году. Он является единственным хоккеистом, который становился чемпионом в составе московского «Динамо» пять раз. За «бело-голубых» Дорофеев провел 352 матча, в которых набрал 176 (93+83) очков.

В начале марта безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти, а осенью 2024 года в Курганской области поймали эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин.

Ранее футболист Андрей Аршавин согласился стать лицом чипсов в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами