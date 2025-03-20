Легенду «Динамо» задержали за мастурбацию в центре Москвы

Бывший хоккеист московского «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан за мастурбацию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел у главного здания Российской государственной детской библиотеки. Прохожая заметила, что Дорофеев в процессе следил за двумя женщинами среднего возраста. Экс-хоккеист не смог ответить на вопрос, зачем он это делал, лишь уточнив, что он безработный.

56-летний Дорофеев завершил карьеру в 2001 году. Он является единственным хоккеистом, который становился чемпионом в составе московского «Динамо» пять раз. За «бело-голубых» Дорофеев провел 352 матча, в которых набрал 176 (93+83) очков.

В начале марта безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти, а осенью 2024 года в Курганской области поймали эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин.

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