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Маsh на спорте: Андрей Аршавин согласился стать лицом чипсов в России

Футболист Аршавин согласился стать лицом чипсов в России
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин впервые за 15 лет согласился стать лицом чипсов. Об этом сообщает Mash в своем новом Telegram-канале Mash на спорте. По данным журналистов, контракт оценивается в 20 млн рублей.

Издание напоминает, что в начале 2010-х Аршавин заключал многомиллионные рекламные контракты, однако после провала на Евро-2012 ушел из рекламы, заявив, что больше не будет участвовать в подобных съемках.

Редакция Mash уточняет, что новый Telegram-канал фокусируется на поиске эксклюзивов и инсайдерской информации.

«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», — рассказал главный редактор издания Евгений Новиков.

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий до этого заявил, что получивший лицензию «А-УЕФА» Андрей Аршавин может в будущем возглавить петербургский «Зенит».

По его словам, 41-летний Аршавин может грамотно применить полученные в игровой карьере навыки в тренерстве, если захочет.

Ранее футболист «Зенита» назвал команду, которая выиграет РПЛ в текущем сезоне.

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