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Серийного эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин, задержали в Курганской области

В Курганской области поймали эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин

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МВД РФ по Курганской области

В Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники МВД из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет обратили внимание на уголовное дело 2016 года, подозреваемого по которому установить тогда не удалось. Инцидент произошел в лесном массиве, расположенном в Катайском округе — мужчина совершил в отношении 13-летней девочки развратные действия.

Полицейские установили, что в правоохранительные органы с аналогичными заявлениями обращались и другие граждане — одна из потерпевших смогла воссоздать портрет злоумышленника. Также стражам порядка поступила значимая оперативная информация от другой местной жительницы, и подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 56-летний мужчина из Катайска.

Сообщается, что потерпевшие опознали подозреваемого. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Ura.ru сообщает, что эксгибиционист преследовал детей и женщин. Он оголялся в их присутствии.

Ранее пассажир троллейбуса в Петербурге оголился перед 11-летней девочкой.

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