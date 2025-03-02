Безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти безработный мужчина оголился перед двумя детьми

В Ленинградской области 45-летний извращенец оголился перед двумя девятилетними детьми. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Приладожский Кировского района. Мужчина подошел в парке к двум детям, мальчику и девочке, и оголился перед ними, продемонстрировав половой орган. После этого злоумышленник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина — его поймали на трассе «Кола». На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого извращенец снял штаны перед десятилетней девочкой возле российской школы. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель.

Ранее эксгибиционисту из Северодвинска, оголившемуся перед подростками, дали 3,5 года колонии.