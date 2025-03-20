Мостовой: о каких сухих сериях сборной России речь, если играем с любителями?

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой назвал обманом победы сборной России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Победы сборной России — это сплошной обман. Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь. Все это смешно», — заявил Мостовой.

Россияне 19 марта обыграли сборную Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче, который прошел в Москве.

До этого в 2024 году сборная России по футболу одержала шесть побед с общим счетом 26:0.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

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