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В Кремле оценили влияние выборов президента МОК на отношения с РФ

Песков: РФ надеется, что МОК исправит ситуацию с российскими спортсменами
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) исправит ситуацию с российскими спортсменами после выборов президента организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, мы надеемся, что принцип «спорт вне политики» восторжествует. Мы надеемся, что МОК исправит ситуацию. Надеемся, что нам удастся... Участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

10 марта президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат на пост главы МОК Моринари Ватанабэ заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на крупнейшие мировые турниры. Также он отметил, что пока продолжается СВО, возможности выступать под российским флагом нет.

Ранее кандидат на пост главы МОК ответил на вопрос, будет ли Россия допущена до зимних ОИ.

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