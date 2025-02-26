Бах подал в отставку с поста члена МОК после 34 лет работы

Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста президента организации. Информация об этом появилась на официальном сайте МОК.

Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Бах объявил, что покинет свой пост, который занимал с 2013 года, в августе 2024 года.

Бах сложит полномочия члена организации спустя 34 года после первого избрания. Он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошел в исполком организации.

16 сентября 2024 года стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов. В декабре 2023 года МОК позволил российским спортсменам в нейтральном статусе выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Во Францию отправились всего 15 человек из России.

Ранее в России отреагировали на призыв МОК допустить Россию до Олимпиады.