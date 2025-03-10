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Кандидат на пост главы МОК заявил, что хочет вернуть Россию на международную арену

Кандидат на пост главы МОК Ватанабэ заявил, что хочет возвращения россиян
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Reuters

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ заявил, что хочет возвращения российских спортсменов на крупнейшие мировые турниры. Об этом он сказал на встрече с гимнастами из России в Новогорске.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — сказал Ватанабэ.

Также он отметил, что пока продолжается СВО, возможности выступать под российским флагом нет.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Бах объявил, что покинет свой пост, который занимал с 2013 года, в августе 2024 года. Он сложит полномочия члена организации спустя 34 года после первого избрания. Он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошел в исполком организации.

16 сентября 2024 года стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее Губерниев назвал Баха зависимой фигурой.

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