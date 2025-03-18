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Кандидат на пост главы МОК ответил на вопрос, будет ли Россия допущена до зимних ОИ

Самаранч-младший: пока россияне не могут участвовать в ОИ в составе сборной
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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч — младший заявил, что россияне не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх в составе сборной, пока остаются в силе причины, по которым был отстранен Олимпийский комитет России (ОКР), передает Mundo Deportivo.

В 2023 году ОКР был отстранен из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Выборы президента МОК состоятся в Афинах 20 марта в рамках сессии организации. В гонке на пост президента МОК участвуют вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч — младший (Испания), член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу (Великобритания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн (Иордания), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция/Великобритания), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Ранее россиянки выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу

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