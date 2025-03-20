Тренер Гренады заявил, что в России сделали самый большой флаг его страны

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модест после товарищеского матча против сборной России заявил, что его впечатлил размах церемонии открытия игры. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«К сожалению, нам не удалось целиком посмотреть предматчевое шоу. Во время представления мы настраивались на игру и готовились выйти на поле. Когда разворачивали наш флаг, то нам хотелось бы помочь его развернуть, настолько это было трогательно. Наверное, это самый большой флаг Гренады, который я когда-либо видел в жизни. Было бы здорово, если бы мы смогли забрать его домой!» — заявил Модест.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Карпин заявил, что рад рекорду Артема Дзюбы.