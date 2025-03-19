Карпин заявил, что рад рекорду Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против сборной Гренады заявил, что поздравил нападающего Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Артема мы поздравили, все сложилось так, как все хотели, Мне не показалось, что все в первом тайме играли на Дзюбу. После разминки все футболисты заострили внимание на том, что это поле очень быстрое, слишком быстрое для текущего времени года, плюс мы играли новым мячом — вчера мы с ним потренировались, но на другом поле, на сухом поле. Думаю, что в связи с этим связано большое количество брака в совсем простых ситуациях», — заявил Карпин.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Артем Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России.