Мостовой заявил, что не смотрел второй тайм матча Россия — Гренада

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не смотрел второй тайм игры Россия — Гренада, потому что для него стало все ясно. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я первый тайм на стадионе смотрел, потом уехал. Понял, что смотреть нечего, о чем я и говорил за неделю до игры. Произошло все, о чем я говорил. Но по этой игре никаких выводов не сделаешь», — заявил Мостовой.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее Дзюба получил подарок в честь рекорда в сборной России.