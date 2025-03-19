Дзюба получил подарок в честь рекорда в сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба получил памятную футболку в честь рекордного гола в национальной команде после матча с Гренадой.

Вместе с семьей, Дзюба сфотографировался с футболкой, на которой было написано «Лучший бомбардир».

Встреча против сборной Гренады, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России.