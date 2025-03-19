Тренер сборной Гренады восхитился Россией

Тренер сборной Гренады заявил, что был бы рад видеть своих игроков в РПЛ

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модест после товарищеского матча против сборной России заявил, что был бы рад видеть игроков своей команды в чемпионате России. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Наши ребята навсегда запомнят опыт игры в России, это было потрясающе. Мы получили возможность показать наших игроков всему миру. Если кто-то из них получит предложение от российских клубов, мы будем только рады, потому что мы хотим, чтобы наши футболисты росли и конкурировали на высоком уровне», — заявил Модест.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер сборной Гренады восхитился Артемом Дзюбой.