Тренер сборной Гренады восхитился Дзюбой

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модест после товарищеского матча против сборной России заявил, что остался впечатлен игрой Артема Дзюбы. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы очень довольны тем, что смогли показать против сборной России, мы встретились с очень сильным и мастеровитым соперником. Вся команда России является талантливой, но, конечно, Дзюба тоже хорошо себя проявил», — заявил Модест.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Артем Дзюба стал рекордсменом по голам за сборную России.