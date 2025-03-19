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Мостовой согласился возглавить клуб РПЛ

Экс-футболист Мостовой согласился возглавить «Крылья Советов»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что согласен возглавить самарские «Крылья Советов» вместо Игоря Осинькина, передает «Спорт-Экспресс».

«Готов ли возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого? По крайней мере футбольный человек хоть приедет», — сказал Мостовой.

Ранее появилась информация, что Осинькин может уйти из клуба до 23 марта, но в «Крыльях» опровергли эту новость.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».В марте 2025 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее Мостовой назвал клубы, которые могут свергнуть петербургский «Зенит».

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