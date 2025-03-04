Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, передает «Советский спорт».

«Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. По головам я не пойду. Поступит предложение — я с радостью рассмотрю. Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет», — сказал Мостовой.

Лицензия УЕФА категории А позволяет тренировать клубы Первой лиги, на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) эта лицензия позволяет входить в тренерский штаб команды, но не быть главным тренером.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой назвал клубы, которые могут свергнуть петербургский «Зенит».