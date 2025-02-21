Мостовой назвал клубы, которые могут свергнуть «Зенит»

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой раскрыл, кто из команд может навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«За последние два года две команды стабильно навязывают конкуренцию «Зениту». Сейчас «Краснодар» и «Спартак» имеют хорошие шансы свергнуть гегемона. Мне кажется, что интрига сохранится до последнего тура, как и в прошлом году. Фаворита сейчас нет, даже с тем учётом, что черно-зеленые никого не подписали», — заявил Мостовой.

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, «Зенит» в тот же день сразится с московским ЦСКА, а «Спартак» 2 числа примет «Оренбург».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо».