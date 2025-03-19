«Шайбы отбили голову»: Гашека назвали больным человеком из-за слов про госизмену Трампа

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что бывший чешский голкипер Доминик Гашек не имеет права осуждать президента США Дональда Трампа за налаживание контактов с Россией. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Когда вратарь долгое время стоит в воротах, ему в голову летит очень много шайб. Эти шайбы отразились на головном мозге Гашека, а попросту они отбили ему голову. Он глубоко больной человек, ему необходимо принудительное системное лечение. Гашек лезет в то, в чем он не разбирается совершенно», — заявил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ. После этого Гашек заявил о госизмене и преступлении Трампа.

Гашек ранее не раз подвергал критике руководство НХЛ из-за того, что в лиге продолжают выступать российские хоккеисты.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.