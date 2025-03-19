Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» завершился уверенной победой столичной команды — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Об этом сообщает РИА Новости.

Голы за «Кэпиталз» забили Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Единственный гол «Детройта» на счету Дилана Ларкина. Александр Овечкин, представляющий «Вашингтон», отличился результативной передачей, проведя на льду 15 минут и нанеся один бросок по воротам. Владимир Тарасенко из «Детройта» заблокировал два броска и выполнил три силовых приема.

«Вашингтон» продолжает победную серию, одержав седьмую победу за последние восемь матчей, в то время как «Детройт» потерпел восьмое поражение за десять игр.

До этого российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не испытывает никаких особых ощущений из-за приближения к «вечному» снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В «Вашингтоне» ответили, будет ли Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата НХЛ.