«Мы не говорим об этом»: Овечкин о своих ощущениях от приближения рекорда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не испытывает никаких особых ощущений из-за приближения к «вечному» снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный аккаунт «столичных» в социальной сети X.

«Ощущения в связи с приближением к рекорду те же, что и обычно. Ты просто фокусируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы будем играть против хорошей команды, которая борется за плей-офф, поэтому мы концентрируемся на этом. Мы не говорим о погоне за рекордом, это вы, ребята, об этом говорите», — отметил он.

Встреча против «Сан-Хосе», которая состоялась в ночь на 16 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», а Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

«Столичные» возглавляют Восточную конференцию в этом сезоне, набрав 96 очков за 67 игр. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям «Виннипег Джетс». В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, как «Вашингтон» поддержит погоню Овечкина за рекордом Гретцки.