В «Вашингтоне» ответили, будет ли Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери раскрыл, будет ли российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за подготовки к плей-офф. Его слова приводит пресс-служба клуба в социальной сети X.

«Представляете, если бы я это сделал? Пока он гонится за рекордом, я сомневаюсь, что он не будет играть», — сказал Карбери.

Встреча против «Сан-Хосе», которая состоялась в ночь на 16 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», а Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается канадский нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

«Столичные» возглавляют Восточную конференцию в этом сезоне, набрав 96 очков за 67 игр. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям «Виннипег Джетс». В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, как «Вашингтон» поддержит погоню Овечкина за рекордом Гретцки.