Фетисов отреагировал на идею Путина о матче между игроками НХЛ и КХЛ

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высоко оценил инициативу президента Владимира Путина о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими командами. Об этом пишет РИА Новости.

Фетисов назвал это предложение «фантастическим пасом» в деле улучшения международных отношений, отметив блестящую хоккейную дипломатию президента. По мнению депутата, спорт способен играть объединяющую роль и способствовать налаживанию диалога между странами.

«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию», — подчеркнул Фетисов.

18 марта президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина о проведении матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

До этого Фетисов рассказал о том, что никто не поддается президенту России Владимиру Путину во время хоккейных матчей.

Ранее в IIHF высказались о влиянии Трампа на вероятное возвращение России.