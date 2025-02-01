В IIHF высказались о влиянии Трампа на вероятное возвращение России

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс поделился размышлениями на тему того, сможет ли новый президент США Дональд Трамп повлиять на возвращение России на международные соревнования. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если кто-то скажет, что Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Было бы здорово! Но я думаю, что Трамп немножко занят. Не думаю, что он будет заниматься чемпионатами мира», — заявил он.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года будет рассмотрен в начале февраля.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Ранее Украина попросила продлить отстранение сборной России по хоккею.