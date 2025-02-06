Фетисов оценил игру Путина в хоккей

Фетисов заявил, что Путину никто не поддается во время хоккейных матчей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, что никто не поддается президенту России Владимиру Путину во время хоккейных матчей. Слова экс-хоккеиста приводит РИА Новости.

«Звонят и спрашивают: «Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?» Разве вы не видите, что он играет против таких же любителей. Чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина», — рассказал Фетисов.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея.

Несколько раз Путин принимал участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными. Последний раз он выходил на лед в мае 2021 года. Тогда его команда «Легенды хоккея» победила сборную Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 13:9. Путин отметился восьмью заброшенными шайбами.

Ранее Фетисов заявил, что Путин изменил его судьбу.