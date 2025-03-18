«Быстро поставим на коньки»: Фетисов пригласил Трампа в Россию

Чемпион ОИ Фетисов пригласил Трампа в Россию и пообещал поставить его на коньки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов положительно отнесся к идее матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Проведение такого матча в ходе телефонного разговора одобрили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

«Будет интересно. Это круто! Трампу не так много времени осталось, чтобы играть, потому что наш президент умеет, забивает! Поэтому у Дональда есть какое-то время. Мы можем научить Трампа! У нас хороший опыт есть. Пускай приезжает в наш тренировочный лагерь. Мы быстро поставим его на коньки! Дай бог, чтобы игры состоялись», — заявил Фетисов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее, в начале марта, в НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России.