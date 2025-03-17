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Был предложен новый формат Кубка России

Советский футболист Пономарев предложил новый формат Кубка России
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Владимир Песня/РИА Новости

Советский футболист и экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал формат проведения Кубка России и предложил свой вариант. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сейчас Кубок России уже не котируется так, как раньше. Формат вообще непонятный: проиграл — и все равно можешь выиграть. Сделайте так: кто играет за Уралом и в Европе, пусть проведут две игры, и кто-то из них завоюет Кубок, будет классно», — заявил Пономарев.

Ранее стали известны полуфинальные пары Пути регионов Кубка России.

Московский «Спартак» сыграет против екатеринбургского «Урала», а «Локомотив» сразится с грозненским «Ахматом». Эти матчи состоятся в период с 15 по 17 апреля.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее российский тренер раскритиковал формат Кубка страны.

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