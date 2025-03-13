Российский тренер раскритиковал формат Кубка России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал нынешний формат проведения Кубка России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Текущий формат Кубка России не располагает к просмотру этих игр. Команда может три раза проиграть и взять Кубок. Спортивная составляющая умерла. Мне интереснее смотреть Путь регионов. Игры худшего качества, но они идут от души и ножа», — заявил Кобелев.

Ранее стали известны полуфинальные пары Пути регионов Кубка России.

Московский «Спартак» сыграет против екатеринбургского «Урала», а «Локомотив» сразится с грозненским «Ахматом». Эти матчи состоятся в период с 15 по 17 апреля.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее Валерию Карпину повысили зарплату после ухода из «Ростова».