Стали известны полуфинальные пары Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка пар 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Московский «Спартак» сыграет против екатеринбургского «Урала», а «Локомотив» сразится с грозненским «Ахматом». Эти матчи состоятся в период с 15 по 17 апреля.

В четвертьфинале Пути регионов «Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2, «Урал» оказался сильнее «Рубина» — 1:0. «Локомотив» выиграл у махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1, а «Ахмат» выбил из турнира лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) Краснодар — 2:1.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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