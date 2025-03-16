«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мозес Кобнан. Он отличился на 76-й минуте.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 46 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте, набрав 43 балла. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 40 баллов. «Спартак» и «Зенит» проведут очный поединок 21-го тура РПЛ 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Ростов» идет на восьмом месте, набрав 30 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Ростов» померится силами на выезде с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет 31 марта. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обыграл «Акрон» в матче РПЛ.