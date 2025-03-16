Спорт
Южное дерби: «Ростов» без Карпина принимает «Краснодар». LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
16 марта 17:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.