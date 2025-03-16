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Спорт

Южное дерби: «Ростов» без Карпина принимает «Краснодар». LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Ростов» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
16 марта 17:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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